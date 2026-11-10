Филиппо: идиотские санкции против России ведут к росту цен на газ во Франции

Филиппо: цены на газ во Франции растут из-за идиотских санкций против России Филиппо: идиотские санкции против России ведут к росту цен на газ во Франции

Москва10 ноя Вести.Цены на газ во Франции растут из-за антироссийских санкций и подрыва "Северных потоков", заявил глава французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо в соцсети X.

С 1 декабря цены на газ во Франции вырастут еще на 5,8%, отметил Филиппо.

Спасибо Украине и НАТО за саботаж газопроводов "Северный поток"! Спасибо ЕС и его идиотским антироссийским санкциям! заявил Филиппо

Глава комитета Госдумы по международным делам Петр Толстой отметил, что европейцам придется перейти на дрова, чтобы отапливать свои дома, если Европа откажется от российского газа.

Между тем руководитель проектов компании "Имплемента" Иван Тимонин рассказал ИС "Вести", что цены на газ в Европе этой зимой не опустятся ниже текущего уровня. По его словам, базовый ориентир до конца года - $1300 за 1 тысячу кубометров.