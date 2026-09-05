Москва5 сен Вести.Президент США Дональд Трамп на протяжении десятилетий сначала придерживался "просоветских", а затем "пророссийских" взглядов, поэтому не сочувствует Украине. С таким заявлением в эфире BBC выступил американский философ и политолог, автор концепции конца истории Фрэнсис Фукуяма.

Трамп десятилетиями был просоветским, а затем пророссийским. И это странно. Никто по-настоящему не понимает, почему так произошло, но это неизменная линия. И я ни на минуту не верю, что он стал более сочувственно относиться к Украине сказал философ

Фукуяма уверен: американский лидер разочарован тем, что конфликт до сих пор не завершился победой России, и недоволен, что это не принудило Киев к урегулированию. Однако, по мнению философа, на сторону Украины Трамп так и не перешел.

Несмотря на утверждение Фукуямы о "просоветской" позиции, Трамп многократно выступал против коммунистической идеологии на фоне роста популярности левых идей и политиков в США. В начале июля он заявил, что США вновь "отправят в небытие" серп и молот - один из символов коммунизма. Американский президент заявлял, что коммунизм вновь "поднял свою уродливую голову прямо здесь, в Америке", и сравнивал его с "опухолью, которую нужно вырезать немедленно".

Трамп неоднократно высказывался о необходимости скорейшего урегулирования украинского конфликта и выражал надежду, что это скоро произойдет. В июне этого года он заявил, что конфликта на Украине могло бы не быть, если бы Россия осталась в "Большой восьмерке", и назвал ее исключение оттуда очень глупым шагом.

Говоря о президенте России Владимире Путине, Трамп называл его "очень умным и хитрым человеком" и допускал заключение с ним сделки. Он также заявлял о поддержке Украины, но при условии, что Киев даст обязательства по предоставленной ему финансовой помощи.

При этом в июне Bloomberg писал, что позиция Трампа по Украине сместилась в сторону поддержки Киева из-за влияния европейских лидеров на саммите G7. Financial Times сообщала, что на Украине начали замечать признаки большей поддержки со стороны республиканца.