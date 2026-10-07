Фон дер Ляйен: атаки на гражданские суда в Черном море неприемлемы

Фон дер Ляйен: атаки на гражданские суда в Черном море неприемлемы Фон дер Ляйен: атаки на гражданские суда в Черном море неприемлемы

Москва7 окт Вести.Председатель Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен назвала неприемлемыми атаки на гражданские суда в акватории Черного моря. Ее слова передает Reuters.

Мишенями становятся коммерческие суда и невинные экипажи отметила председатель ЕК

По словам фон дер Ляйен, беспокойство в Европе из-за атак в Черном море нарастает.

6 октября у бегеров Сочи произошел сильный пожар на танкере по флагом Либерии, который вез сырую нефть из Новороссийска в Индию. Министерство транспорта РФ заявило, что танкер "Афрамакс Рио" подвергся атаке безэкипажных катеров ВСУ. Экипаж из 23 граждан Индии был спасен.

Российское Министерство обороны неоднократно заявляло, что уничтожает только те сухогрузы, которые задействованы в доставке оружия, военной техники и имущества для нужд ВСУ. За минувшую неделю в Черном море российская армия поразила 17 сухогрузов, перевозивших грузы для ВСУ.