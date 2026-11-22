Bild: Германия отказалась от переброски танков через Польшу из-за опасений НАТО

ФРГ изменила маршрут доставки танков в Литву, чтобы не провоцировать РФ Bild: Германия отказалась от переброски танков через Польшу из-за опасений НАТО

Москва22 ноя Вести.Вооруженные силы Германии изменили способ переброски военной техники на учения Grand Eagle 26 в Литве, опасаясь негативной реакции России. Об этом сообщает Bild со ссылкой на источники в военных кругах.

Изначально подразделения 10-й танковой дивизии бундесвера планировали отправить танки и другую технику автомобильными колоннами через территорию Польши. Однако после консультаций внутри НАТО было решено использовать железнодорожный транспорт.

Политики и военные хотели избежать ненужной провокации России широко освещаемыми в СМИ танковыми колоннами, направляющимися к ее восточному флангу говорится в публикации

Представители военных структур НАТО пояснили газете, что при подготовке учений регулярно оценивается необходимость корректировки планов для обеспечения сдерживания и предотвращения возможных провокаций.

В Минобороны Германии, в свою очередь, назвали изменение способа транспортировки стандартной практикой.

В маневрах Grand Eagle 26 принимают участие около 1,8 тысячи военнослужащих и более 750 транспортных средств. Одной из основных задач учений является отработка оперативной переброски немецких подразделений на восточный фланг НАТО.

Ранее в Германии прошли молодежные протесты против милитаризации и введения воинской повинности. Кроме того, участники акций требовали отставки канцлера ФРГ Фридриха Мерца из-за трат на оборону вместо социальной сферы.