Москва27 авгВести.Российский производитель современных средств защиты растений, агрохимикатов и семян "Щелково Агрохим" владеет "уникальными" технологиями создания нанопродуктов. Об этом заявил ИС "Вести" генеральный директор компании, академик РАН Салис Каракотов.
В продуктах конкурентов размер активных действующих молекул в "тысячу раз" больше, подчеркнул он.
Наши конкуренты производят продукцию, в которых активные действующие молекулы находятся в размерах в 2-3-5-10 микронов, а у нас в тысячу раз меньше. Это дешевле, это эффективнее. В это никто не верит, да, особенно иностранцы. Они не верят, что можно сделать эффективнее и дешевлесказал Каракотов
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