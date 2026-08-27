Москва27 авг Вести.Российский производитель современных средств защиты растений, агрохимикатов и семян "Щелково Агрохим" владеет "уникальными" технологиями создания нанопродуктов. Об этом заявил ИС "Вести" генеральный директор компании, академик РАН Салис Каракотов.

В продуктах конкурентов размер активных действующих молекул в "тысячу раз" больше, подчеркнул он.

Наши конкуренты производят продукцию, в которых активные действующие молекулы находятся в размерах в 2-3-5-10 микронов, а у нас в тысячу раз меньше. Это дешевле, это эффективнее. В это никто не верит, да, особенно иностранцы. Они не верят, что можно сделать эффективнее и дешевле