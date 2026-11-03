Москва3 нояВести.Для атаки на нефтеперерабатывающий завод в Ярославле командование ВСУ применило тактику "волчьей стаи", запустив множество дронов, летевших на разных высотах. Об этом заявил председатель президиума общероссийской организации "Офицеры России", Герой РФ Сергей Липовой в беседе с aif.ru.
ВСУ используют тактику "волчьей стаи", запуская большое количество дронов на разных высотах. Все это делается для того, чтобы хотя бы единицы прорвались через барьеры и достигли целизаявил Липовой
Он уточнил, что беспилотники боевики киевского режима запускали из Харьковской, Днепропетровской, Сумской областей и из Запорожья.
Ранее сообщалось, что на ярославском НПЗ в результате ночного налета пострадали два человека. Также на предприятии объявили о повреждении оборудования.