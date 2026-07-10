Москва10 июлВести.Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига раскритиковал возможное принятие смягчённого пакета антироссийских санкций.
Я не знаю, что такое "смягчённые", я знаю, что такое действенные санкциицитирует его "Цензор.Нет"
Ранее EURACTIV со ссылкой на диписточники сообщал, что страны Евросоюза готовятся утвердить 21-й пакет санкций против России, однако ряд предложенных ограничений был смягчён или исключён.
Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро заявлял, что 21-й пакет санкций Евросоюза против России планируется принять 13 июля.