Глава МИД Украины Сибига выступил против смягчения 21-го пакета санкций Сибига раскритиковал возможное смягчение новых санкций ЕС против России

Москва10 июл Вести.Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига раскритиковал возможное принятие смягчённого пакета антироссийских санкций.

Я не знаю, что такое "смягчённые", я знаю, что такое действенные санкции цитирует его "Цензор.Нет"

Ранее EURACTIV со ссылкой на диписточники сообщал, что страны Евросоюза готовятся утвердить 21-й пакет санкций против России, однако ряд предложенных ограничений был смягчён или исключён.

Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро заявлял, что 21-й пакет санкций Евросоюза против России планируется принять 13 июля.