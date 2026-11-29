Москва29 ноя Вести.Возврат инвесторам триллионных средств, вложенных в индустрию искусственного интеллекта, станет еще большим чудом, чем возвращение Дженсена Хуанга на пост главы компании Nvidia. Об этом заявил Дмитрий Киселёв, сообщает ИС "Вести".

12 ноября Дженсен Хуанг покинул посты гендиректора и президента Nvidia, а также вышел из совета директоров компании на фоне скандала, связанного с его отношениями с женщиной, якобы подозреваемой в шпионаже в пользу Китая.

В результате последующего падения акций Nvidia покинула тройку самых дорогих компаний мира. В понедельник, 23 ноября, в Nvidia объявили о восстановлении Хуанга в должности гендиректора и президента компании. После этого рыночная капитализация компании увеличилась за сутки более чем на 950 миллиардов долларов.

Все более тревожными становятся разговоры о том, что индустрия искусственного интеллекта образует на рынке пузырь, который грозит лопнуть в любой момент. Сам термин - ИИ-пузырь - означает гигантский разрыв между вложениями в компании по развитию искусственного интеллекта и реально скромной выручкой. Инвесторы так вдохновились новой технологией, что вкачали туда уже триллионы, а как и за счет чего возвращать их, не очень понятно, ведь выручка исчисляется пока лишь десятками миллиардов отметил Киселёв

Про ИИ-пузырь всерьез заговорили с конца октября, когда техногиганты публиковали отчеты за третий квартал 2026 года, напомнил журналист. Из этих отчетов следовало, что тратят они в разы больше, чем зарабатывают.

Останавливаться, впрочем, не собираются. По оценкам JPMorgan, технологические компании планируют потратить на ИИ еще 5,5 трлн долларов до 2030 года, причем основные средства — более 4 трлн — будут взяты в долг… Возвращение Дженсена Хуанга в родную компанию многие сочли чудом. Но вообще-то еще большим чудом станет возврат вложенных в искусственный интеллект триллионов подытожил Киселёв

По его словам, возвращение Дженсена Хуанга в родную компанию многие сочли чудом. Но еще большим чудом станет возврат вложенных в искусственный интеллект триллионов.