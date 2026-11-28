Журналист Богданов рассказал, на чем держится пузырь ИИ Журналист Богданов: скандал в Nvidia показал роль личности в ИИ-индустрии США

Москва28 ноя Вести.Разразившийся в США скандал с главой компании Nvidia Дженсеном Хуангом высветил значение личностей руководителей крупнейших компаний для американской ИИ-индустрии. Об этом написал журналист ИС "Вести" Валентин Богданов.

12 ноября Дженсен Хуанг покинул посты гендиректора и президента Nvidia, а также вышел из совета директоров компании на фоне скандала, связанного с его отношениями с женщиной, якобы подозреваемой в шпионаже в пользу Китая. В результате последующего падения акций Nvidia покинула тройку самых дорогих компаний мира.

История с Хуангом показала: рынок держится не только на чипах, но и на нескольких личностях. Если одна измена стоит 700 млрд, что будет при первом серьезном разочаровании в окупаемости? поинтересовался Богданов

В понедельник, 23 ноября, в Nvidia объявили о восстановлении Хуанга в должности гендиректора и президента компании. После этого рыночная капитализация компании увеличилась за сутки более чем на 950 миллиардов долларов, что вернуло ее на второе место по этому показателю в мире.

Подробнее о том, как скандал в Nvidia оказался связанным с интригой внутри Республиканской партии за два года до президентских выборов в США – в авторской колонке Валентина Богданова.