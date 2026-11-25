Спрогнозированы последствия для команды Трампа из-за скандала вокруг Nvidia Дудаков считает, что демократы проверят биржевые спекуляции на акциях Nvidia

Москва25 ноя Вести.Представители Демократической партии собираются инициировать расследование возможных биржевых спекуляций на акциях американской технологической компании Nvidia на фоне скандала с главой фирмы Дженсеном Хуангом. Такое мнение выразил политолог Малек Дудаков в комментарии изданию NEWS.ru.

В ноябре СМИ сообщили о романе женатого главы Nvidia Хуанга с предполагаемой китайской шпионкой. 12 ноября компания объявила о его уходе на фоне скандала. В МИД Китая обвинения в шпионаже назвали беспочвенными. 23 ноября Nvidia объявила о восстановлении Хуанга в должности.

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По мнению политолога, не исключено, что чиновникам придется ездить в Конгресс для дачи показаний. Дудаков выразил уверенность, что на данной ситуации заработали "инсайдеры в администрации Трампа".

Эксперт уточнил, что на фоне скандала акции компании упали примерно на 40%, а когда стало известно о возвращении Хуанга, котировки подскочили на 30%. Дудаков полагает, что было немало американских чиновников, знавших об этом заранее, и они, по его мнению, заработали миллиарды долларов.