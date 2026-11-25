Москва25 нояВести.Представители Демократической партии собираются инициировать расследование возможных биржевых спекуляций на акциях американской технологической компании Nvidia на фоне скандала с главой фирмы Дженсеном Хуангом. Такое мнение выразил политолог Малек Дудаков в комментарии изданию NEWS.ru.
В ноябре СМИ сообщили о романе женатого главы Nvidia Хуанга с предполагаемой китайской шпионкой. 12 ноября компания объявила о его уходе на фоне скандала. В МИД Китая обвинения в шпионаже назвали беспочвенными. 23 ноября Nvidia объявила о восстановлении Хуанга в должности.
Демократы обещают инициировать расследования в отношении инсайдерской торговли среди представителей команды [президента США Дональда] Трампапрокомментировал Дудаков
По мнению политолога, не исключено, что чиновникам придется ездить в Конгресс для дачи показаний. Дудаков выразил уверенность, что на данной ситуации заработали "инсайдеры в администрации Трампа".
Эксперт уточнил, что на фоне скандала акции компании упали примерно на 40%, а когда стало известно о возвращении Хуанга, котировки подскочили на 30%. Дудаков полагает, что было немало американских чиновников, знавших об этом заранее, и они, по его мнению, заработали миллиарды долларов.