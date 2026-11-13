Израиль не получал от CENTCOM сигнала о риске возобновления конфликта с Ираном CENTCOM опроверг передачу Израилю сигнала о возобновлении конфликта США с Ираном

Москва13 ноя Вести.Центральное командование Вооруженных сил США на Ближнем Востоке (CENTCOM) не передавало Израилю сигналов о необходимости готовиться к возможному возобновлению боевых действий против Ирана. Об этом телеканалу Al Jazeera сообщил представитель CENTCOM.

По его словам, "информация на этот счет, появившаяся в израильских СМИ, является всего лишь предположением, никаких подобных обращений к Израилю не было".

Ранее израильская государственная телерадиокомпания Kan привела слова американского чиновника, который утверждал, что CENTCOM предупредил еврейское государство и страны Персидского залива о вероятном возобновлении военных операций против Ирана в ближайшем будущем.

Корреспондент Kan отметил, что эта информация расходится с публичными заявлениями президента США Дональда Трампа. Недавно он говорил, что не видит необходимости возобновлять военную кампанию против Исламской Республики.

Между тем, Пентагон перебрасывает на Ближний Восток дополнительные силы, включая третью авианосную ударную группу.