На Украине направят свыше $11 млн на создание защищенных дата-центров

Кабмин Украины выделил 11 млн долларов на резервные дата-центры На Украине направят свыше $11 млн на создание защищенных дата-центров

Москва29 сен Вести.Кабинет министров Украины выделил более 11 миллионов долларов из резервного фонда на создание защищенных государственных дата-центров. Об этом сообщил премьер-министр Сергей Корецкий.

Средства в размере 518,3 миллиона гривен направят на закупку серверного оборудования, программного обеспечения и развертывание распределенной облачной инфраструктуры.

Решение принято на фоне недавней масштабной аварии и повреждений оборудования крупного дата-центра в киевском комплексе "Парковый", из-за чего десятки украинских провайдеров и правительственных сервисов столкнулись с перебоями в работе.