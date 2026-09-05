Канцлер Мерц сравнил антироссийские меры в ФРГ с эпохой холодной войны Фридрих Мерц поддержал жесткие решения правительства после инцидента в ФРГ

Москва5 сен Вести.Канцлер Германии Фридрих Мерц впервые публично поддержал жесткие меры своего правительства против России, принятые после инцидента с беспилотником в аэропорту Лейпциг/Галле.

Выступая на предвыборном мероприятии ХДС в Лангенхагене, он провел параллели с эпохой холодной войны и размещением ракет "Першинг-2" в ФРГ, назвав нынешнюю конфронтацию правильным ответом.

Точно так же сегодня правильно то, что мы снова даем ясный ответ и остаемся твердыми заявил Мерц

Напомним, 1 сентября правительство ФРГ возложило на Москву ответственность за инцидент с дроном и объявило о закрытии генконсульства России в Бонне до 18 сентября, денонсации соглашения о Русском доме в Берлине и введении дополнительных ограничений на въезд.