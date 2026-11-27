Хинкл: Зеленский выпрашивает помощь у США под видом поздравления с праздником

Хинкл обвинил Зеленского в попытке выпросить деньги у США в День благодарения Хинкл: Зеленский выпрашивает помощь у США под видом поздравления с праздником

Москва27 ноя Вести.Американский журналист Джексон Хинкл раскритиковал главу киевского режима Владимира Зеленского за поздравление американцев с Днем благодарения.

Этот мошенник использует День благодарения, чтобы выпросить еще больше денег написал Хинкл на своей странице в соцсети X

Так он прокомментировал видеообращение Зеленского к американцам, в котором тот напомнил о нуждах Украины.

В ходе октябрьского европейского саммита глава киевского режима заявил о дефиците бюджета Украины на 2027 год в размере 70 миллиардов евро, несмотря на кредит в 90 миллиардов евро, который страны Евросоюза уже взяли для Киева в ущерб собственным экономикам.

19 ноября в ходе беседы с украинскими журналистами Зеленский заявил, что Киеву нужно 115 миллиардов евро, чтобы закрыть свои нужды в 2027 году.

Как отмечал премьер-министр Чехии Андрей Бабиш, в следующем году общая сумма средств, выделенных Евросоюзом Украине с 2022 года, превысит полтриллиона евро.

В Москве неоднократно заявляли, что продолжение западного финансирования и вооружения Украины затягивает конфликт и препятствует его дипломатическому урегулированию.