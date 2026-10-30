Ходаренок рассказал о политической роли ПВО в современном мире Ходаренок: ПВО – это больше, чем род войск, - это политический успех государства

Москва30 окт Вести.Силы и средства ПВО имеют огромное политическое значение, поскольку их успешное противодействие массированным атакам беспилотников обеспечивает безопасность населения и демонстрирует эффективность государства. Об этом в комментарии Владимиру Соловьёву для ИС "Вести" заявил военный обозреватель радио "Вести ФМ", полковник в отставке Михаил Ходаренок.

Он привел в пример успешное противодействие российских ПВО массированной атаке украинских дронов, направленных на Москву, в дни проведения саммита Россия-Африка.

Сегодня силы и средства ПВО — это не вид вооруженных сил, это не род войск, а гораздо больше, так как они имеют самое большое политическое значение. Представьте себе, если бы вот наши силы, средства ПВО не справились бы вот с задачей по отражению налета — это тысячи и больше беспилотных летательных аппаратов, которые летели на Москву. Но отразили же, население столицы и Московского региона даже не почувствовали, что уже в который раз осуществляются такие массированные атаки. Войска ПВО приобретают без всякого преувеличения политическую окраску, как вид вооруженных сил, и их значение только возрастает рассказал Ходаренок

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что решение Вооруженных сил Украины (ВСУ) организовать массированную атаку БПЛА на Москву, где в эти дни проходит саммит Россия–Африка, странное. Атака украинских дронов на Москву в ночь с 28 на 29 октября стала одной из самых масштабных с начала 2026 года. С 20.30 среды, 28 октября, по 7.00 четверга, 29 октября, было зафиксировано 613 беспилотников ВСУ, летевших в сторону Московского региона. Большинство из них уничтожили на дальних подступах, 231 БПЛА был ликвидирован на подлете к столице.