"Хьюстон, у нас проблемы": Фицо предрек Европе тяжелую зиму из-за дефицита нефти Фицо: Европу ждут трудные осень и зима из-за дефицита нефти

Москва7 окт Вести.Европу ждут тяжелые осень и зима из-за дефицита нефти и горюче-смазочных материалов, заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо в эфире телеканала TA3.

Политик объяснил, что на ситуацию негативно влияют несколько факторов, среди которых он назвал войну США и Израиля с Ираном, а также постепенное снижение мощностей нефтеперерабатывающих заводов в некоторых странах.

Тот, кто видел фильм "Аполлон-13", знает знаменитое выражение: "Хьюстон, у нас проблемы". У Европы серьезные проблемы с нефтью и горюче-смазочными материалами. Вчерашний саммит в видеоформате, на котором я был, дал понять, что осень и зима будут очень-очень сложными сказал Фицо

Ранее глава РФПИ Кирилл Дмитриев предрек Евросоюзу тяжелую зиму из-за "энергетического самоубийства" после разрыва связей с российской энергетикой.

Дмитриев отметил, что глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен напрямую ответственна за эту ситуацию, и призвал ее покаяться за русофобскую политику.