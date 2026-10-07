Москва7 октВести.Европу ждут тяжелые осень и зима из-за дефицита нефти и горюче-смазочных материалов, заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо в эфире телеканала TA3.
Политик объяснил, что на ситуацию негативно влияют несколько факторов, среди которых он назвал войну США и Израиля с Ираном, а также постепенное снижение мощностей нефтеперерабатывающих заводов в некоторых странах.
Тот, кто видел фильм "Аполлон-13", знает знаменитое выражение: "Хьюстон, у нас проблемы". У Европы серьезные проблемы с нефтью и горюче-смазочными материалами. Вчерашний саммит в видеоформате, на котором я был, дал понять, что осень и зима будут очень-очень сложнымисказал Фицо
Ранее глава РФПИ Кирилл Дмитриев предрек Евросоюзу тяжелую зиму из-за "энергетического самоубийства" после разрыва связей с российской энергетикой.
Дмитриев отметил, что глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен напрямую ответственна за эту ситуацию, и призвал ее покаяться за русофобскую политику.