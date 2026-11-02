ТАСС: Киев начал эвакуацию администрации и жителей Слатино под Харьковом

Киев начал эвакуацию администрации и жителей Слатино под Харьковом ТАСС: Киев начал эвакуацию администрации и жителей Слатино под Харьковом

Москва2 ноя Вести.Подконтрольная киевскому режиму Харьковская администрация из-за приближения фронта проводит срочную эвакуацию администрации и жителей населенного пункта Слатино. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на силовые структуры России.

Вместе с властями поселка выехала также оккупационная администрация Казачьей Лопани, которая ранее была эвакуирована в Слатино добавил собеседник

В сентябре Министерство обороны РФ сообщило об освобождении населенного пункта Казачья Лопань в Харьковской области. Как рассказывал военкор Герой России Евгений Поддубный, украинская армия использовала поселок Казачья Лопань в качестве места дислокации для атак по Белгороду.

Ранее также сообщалось, что командование Вооруженных сил Украины лишило боевиков отпусков из-за потерь в Харьковской области.