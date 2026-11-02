Москва2 нояВести.Подконтрольная киевскому режиму Харьковская администрация из-за приближения фронта проводит срочную эвакуацию администрации и жителей населенного пункта Слатино. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на силовые структуры России.
Вместе с властями поселка выехала также оккупационная администрация Казачьей Лопани, которая ранее была эвакуирована в Слатинодобавил собеседник
В сентябре Министерство обороны РФ сообщило об освобождении населенного пункта Казачья Лопань в Харьковской области. Как рассказывал военкор Герой России Евгений Поддубный, украинская армия использовала поселок Казачья Лопань в качестве места дислокации для атак по Белгороду.
Ранее также сообщалось, что командование Вооруженных сил Украины лишило боевиков отпусков из-за потерь в Харьковской области.