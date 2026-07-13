Москва13 июл Вести.Смерть американского сенатора Линдси Грэма (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) является большой, но вполне восполнимой утратой для Украины. Об этом в интервью информационной службе "Вести" заявил экс-депутат Верховной рады Украины Спиридон Килинкаров.

Политик отметил, что Грэм ненавидел Россию и делал все для разжигания войны на Украине.

Линдси Грэм. Его ненависть к России была такой, что, мне кажется, хоронить его придется в закрытом гробу. И не говорите мне, что в этой ситуации сарказм неуместен. Потому что речь идет о человеке, который подхватил знамя русофобии у [бывшего сенатора США] господина Маккейна, я напомню, который поджигал мою страну, а господин Грэм делал все для того, чтобы Украина сгорела в этом пожаре войны и продолжал делать это до последнего своего издыхания. И Трамп абсолютно прав в отношении того, что как раз Линдси Грэм не искал какого-то компромисса по урегулированию конфликта, а был сторонником того, чтобы этот конфликт продолжался безгранично долго. Я не знаю, в аду он там или где, но такие люди, как Линдси Грэм, даже в аду испытывают райское наслаждение, потому что вокруг все свои… Конечно, это знамя русофобии там подхватят. Есть кому подхватить. И понесут его, понесут его дальше. Но для Киева в любом случае это большая утрата, но вполне восполнимая заявил Килинкаров

Ранее сообщалось, что Линдси Грэм ушел из жизни на 72-м году жизни. Он был членом Сената США с 2003 года. В 2023 году МВД России объявило политика в розыск. В феврале 2024 года Грэм был включен в список террористов и экстремистов Росфинмониторингом. Сенатор неоднократно выступал с жесткими высказываниями в отношении России, призывал к постоянному усилению антироссийских санкций.

Причиной смерти Грэма стала остановка сердца. За сутки до смерти сенатор вернулся из Киева, где встречался с Зеленским.