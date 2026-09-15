Москва15 сен Вести.У России в конфликте с Украиной есть исключительное право отвечать, когда и как она считает нужным. Об этом ИС "Вести" заявил бывший депутат Верховной рады Украины Спиридон Килинкаров.

Он также напомнил, что сорокадневный план Зеленского по принуждению России к миру был одобрен Дональдом Трампом кивком головы.

А все летит куда? Все летит в нашу сторону. Раз это все летит в нашу сторону, то, естественно, за Россией остается право отвечать так, как она считает нужным и в тот момент, который она считает нужным, останавливать этот конфликт или не останавливать этот конфликт — это право исключительно Российской Федерации. Что касается переговоров к этой теме, я вообще возвращаться не хочу, уже говорил у вас в эфире, что форматы применялись разные. И двусторонние, и трехсторонние, и четырехсторонние, и каких только не было форматов, но мы не пришли к общему результату отметил Килинкаров

Килинакров добавил, что абсолютно русофобский режим остается на Украине, а Европа продолжает его финансировать.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе посольского круглого стола заявил, что украинский конфликт закончился бы еще год назад, не отойди США от договоренностей Анкориджа.