Косачев: противники Ирана не оставят его в покое Косачев усомнился в компромиссном варианте разрешения ситуации вокруг Ирана

Москва3 ноя Вести.Сценарии развития ситуации вокруг Ирана могут быть различными, но вероятность компромиссного варианта, при котором противники Исламской Республики оставят ее в покое, сомнительна.

Такого мнения придерживается зампредседателя Совета Федерации России Константин Косачев, передает ТАСС.

В дальнейшем ситуация может повернуться в любую из возможных сторон, но она точно совершенно не будет развиваться по, скажем так, срединному сценарию, когда все оставляют Иран в покое, а Иран продолжает реализацию своей ядерной программы заявил сенатор

По его словам, отсутствие компромиссов "очень тревожно", поскольку очевидно, что военным путем конфликт неразрешим.

Косачев добавил, что Трамп начал операцию против Ирана в состоянии "эйфории", испытываемой после похищения президента Венесуэлы Николаса Мадуро, но ситуация стала развиваться иначе, поскольку власти Ирана и его население "совершенно по-другому встали на защиту своего суверенитета". Такого ни США, ни Израиль не ожидали, отметил сенатор.

Ранее президент США Дональд Трамп в очередной раз допустил заключение соглашения с Ираном, заявив, что Тегеран стремится к этому. При этом ни условия договоренностей, ни возможные сроки их достижения он не уточнил. Американский лидер также отметил, что не спешит принимать решение о возобновлении боевых действий против Исламской Республики. По его словам, они точно не начнутся после выборов в Конгресс США.