"Краснодар" проиграл "Родине" и не может выиграть в РПЛ семь матчей подряд

"Краснодар" проиграл новичку РПЛ и продлил серию без побед до семи матчей "Краснодар" проиграл "Родине" и не может выиграть в РПЛ семь матчей подряд

Москва31 окт Вести.Футболисты "Краснодара" продлили свою безвыигрышную серию в чемпионате России до семи матчей, сенсационно проиграв новичку Российской премьер-лиге (РПЛ) "Родине" в матче 13-го тура.

Встреча прошла 31 октября на подмосковной "Арене Химки" и завершилась со счетом 2:1 в пользу московской команды. Гости открыли счет в матче на 64-й минуте - отличился Кристиан. Однако через пять минут Герман Онугха сравнял счет, а на 87-й минуте автогол Дугласа Аугусто принес "Родине" волевую победу.

"Краснодар" начал сезон в РПЛ с шести побед подряд, но теперь у команды серия из пяти ничьих и двух поражений. В последний раз "быки" побеждали в рамках чемпионата страны 29 августа. Команда Мурада Мусаева (23 очка) идет на четвертом месте в таблице РПЛ, отставая от лидирующего московского "Динамо" на 5 баллов.

"Родина" одержала вторую победу подряд и третью в сезоне и поднялась с предпоследнего 15-го на 13-е место в таблице.

"Краснодар" - чемпион России сезона-2024/25, а также на счету команды две серебряные медали в прошлом сезоне и сезоне-2023/24.

Ранее в субботу казанский "Рубин" переиграл воронежский "Факел" (1:0), а "Динамо" дома победило грозненский "Ахмат" (2:0).