Песков заявил о готовности президента США слушать то, что ему сообщает Путин

Кремль: Трамп готов слушать информацию, которую до него доводит Путин Песков заявил о готовности президента США слушать то, что ему сообщает Путин

Москва6 июл Вести.Президент США Дональд Трамп готов слушать информацию, которую до него доводит президент РФ Владимир Путин. Об этом в ходе беседы с журналистами сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

По словам Пескова, недавний разговор глав двух государств стал хорошей возможностью на высшем уровне донести позицию России о ставке Киева и Европы на эскалацию.

Главное, он (Трамп - прим. ред.) открыт к тому, чтобы слушать от Путина ту информацию, которую до него доводит заявил Песков

Накануне помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что Путин и Трамп провели телефонный разговор. Беседа продлилась почти полтора часа.