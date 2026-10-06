Квартира на совершеннолетие: эксперты делятся мнением Эксперты назвали плюсы и минусы квартиры в виде подарка на совершеннолетие

Москва6 окт Вести.Стоит ли дарить ребенку на совершеннолетие квартиру. Своим мнением об этом с KP.RU поделились федеральный эксперт Ассоциации развития финансовой грамотности Сергей Красноусов, кандидат психологических наук, руководитель программы «Поведенческая экономика и экономическая психология» СПбГУ Ольга Медяник и финансовый советник, руководитель TEV Consulting Елена Требина.

Квартира на совершеннолетие решает многие проблемы - ребенку не надо будет идти на первую попавшуюся работу и снимать жилье, можно спокойно доучиться и выбрать профессию по душе. Но не все так просто.

Квартира может лишить мотивации, ведь если у молодого человека уже есть жилье, у него меньше стимула зарабатывать на квартиру, считает Сергей Красноусов.

Молодой человек получает от родителей собственное жилье в 20 лет. Работает кассиром, получает 35 тысяч. Жить ему есть где, а зачем стремиться дальше? Квартира стала не стартовой площадкой, а зоной комфорта, из которой нет необходимости выходить говорит эксперт

Жилье решает главную финансовую проблему молодежи, и это огромный плюс, продолжает Ольга Медяник. Но есть закономерность, что человек больше ценит то, во что вложил собственные усилия.

Квартира, полученная даром, может восприниматься как нечто само собой разумеющееся. Мотивацию убивает не квартира, а ощущение, что и дальше тебе тоже все дадут уверена психолог

Конечно, дети бывают разные: кто-то амбициозен сам по себе, и тогда жилье не станет демотиватором, а для тех, кто более пассивен, такой подарок станет грузом, говорит Елена Требина.

Покупая жилье пятилетнему ребенку на будущее, семья фактически делает ставку на конкретный город, район и будущий образ жизни. Но через 15 лет ребенок может учиться и работать совсем в другом месте напоминает она

Поэтому разумнее сначала сформировать капитал, а решение о недвижимости принимать ближе к моменту, когда становится понятна жизненная траектория ребенка.