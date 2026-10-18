В Италии встревожились из-за слов Путина о зоне безопасности на границе

La Repubblica: заявление Путина о зоне безопасности вызвало тревогу в Италии В Италии встревожились из-за слов Путина о зоне безопасности на границе

Москва18 окт Вести.Заявление президента России Владимира Путина о создании зоны безопасности на приграничных территориях Украины вызвало тревогу в Италии, пишет газета La Repubblica. Итальянские журналисты обратили внимание на бескомпромиссный тон российского лидера и то, что на совещание с высшим офицерским составом он прибыл в военной форме.

В ходе встречи во вспомогательном пункте управления Объединенной группировки войск Путин напомнил, что перед армией поставлена задача обеспечить абсолютную безопасность приграничья на перспективу, сформировав буферную зону на сопредельной территории после вторжения ВСУ в Курскую область.

Глава государства также подчеркнул, что вопрос защиты рубежей страны не будет предметом возможных мирных переговоров.