Москва25 нояВести.Россия никогда не имела контактов с Еврокомиссией (ЕК) по вопросу урегулирования конфликта на Украине. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам совместного заседания коллегий МИД России и Белоруссии.
У нас по проблеме переговоров вокруг украинского кризиса никогда не было контактов с Еврокомиссиейсказал он
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что представители Евросоюза пока не формулируют четких посылов о переговорах с Россией по Украине. При этом он подчеркнул, что Москва будет терпеливо продолжать рабочие контакты с ЕС.