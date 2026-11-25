Лавров: контактов с ЕК по Украине никогда не было

Лавров заявил, что контактов с Еврокомиссией по Украине никогда не было Лавров: контактов с ЕК по Украине никогда не было

Москва25 ноя Вести.Россия никогда не имела контактов с Еврокомиссией (ЕК) по вопросу урегулирования конфликта на Украине. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам совместного заседания коллегий МИД России и Белоруссии.

У нас по проблеме переговоров вокруг украинского кризиса никогда не было контактов с Еврокомиссией сказал он

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что представители Евросоюза пока не формулируют четких посылов о переговорах с Россией по Украине. При этом он подчеркнул, что Москва будет терпеливо продолжать рабочие контакты с ЕС.