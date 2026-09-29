Москва29 сен Вести.Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров призвал изучить российскую военную доктрину, комментируя планы Польши по размещению производства ракет для систем Patriot на своей территории.

Слова главы МИД прозвучали на полях ежегодного заседания Международного клуба "Валдай".

Слушайте, на этот счет у нас есть доктрина. Военная доктрина, которую президент неоднократно цитировал. Призываю внимательно изучить соответствующий раздел этого важнейшего документа сказал Лавров

Ранее замглавы Минобороны Польши Магдалена Собковьяк-Чернецкая предложила построить в стране завод по производству зенитных ракет Patriot для Украины. По ее словам, эта инициатива связана с сообщениями о возможной передаче Киеву лицензии на производство зенитных ракет Patriot.