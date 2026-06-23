Лавров заявил, что рекомендация об эвакуации послов из Киева остается в силе

Лавров: рекомендация странам эвакуировать своих послов из Киева остается в силе Лавров заявил, что рекомендация об эвакуации послов из Киева остается в силе

Москва23 июн Вести.Рекомендация иностранным государствам эвакуировать своих дипломатов из Киева по-прежнему остается в силе. Об этом заявил глава российского МИД Сергей Лавров.

Еще месяца два назад мы официально предупредили всех иностранных коллег - и посольства, и представительства компаний, что рекомендуем во избежание недоразумений эвакуироваться из Киева​​​. Эта рекомендация остается в силе сказал он во время выступления на 12-м посольском круглом столе в Дипломатической академии МИД РФ

Ранее сообщалось, что страны Евросоюза не намерены эвакуировать своих дипломатов из Киева вопреки предупреждению российского МИД. Представитель Еврокомиссии Анита Хиппер, комментируя ситуацию, назвала заявление российского внешнеполитического ведомства недопустимой эскалацией.