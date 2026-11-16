Москва16 нояВести.Намерения Европы принять участие в переговорном процессе напоминают сюжет басни Ивана Крылова "Квартет". Об этом в интервью ИС "Вести" и ТАСС сообщил министр иностранных дел Сергей Лавров.
Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Европа на переговорах по Украине будет представлена группой из пяти стран и институтами Европейского союза.
Я не знаю, Иван Андреевич Крылов про квартет как-то писал. Посмотримсказал министр Андрею Кондрашову
В Кремле отметили, что Москва хотела бы получить от европейских представителей прояснений того, насколько их позиция может помочь в продвижении мирного процесса.