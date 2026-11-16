Лавров о переговорщиках от Европы: Крылов про квартет как-то писал

Лавров вспомнил басню Крылова, говоря о переговорщиках от Европы Лавров о переговорщиках от Европы: Крылов про квартет как-то писал

Москва16 ноя Вести.Намерения Европы принять участие в переговорном процессе напоминают сюжет басни Ивана Крылова "Квартет". Об этом в интервью ИС "Вести" и ТАСС сообщил министр иностранных дел Сергей Лавров.

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Европа на переговорах по Украине будет представлена группой из пяти стран и институтами Европейского союза.

Я не знаю, Иван Андреевич Крылов про квартет как-то писал. Посмотрим сказал министр Андрею Кондрашову

В Кремле отметили, что Москва хотела бы получить от европейских представителей прояснений того, насколько их позиция может помочь в продвижении мирного процесса.