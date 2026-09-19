Лукьяненко: у "Дозоров" будет седьмая книга Писатель-фантаст Лукьяненко: у "Дозоров" будет седьмая книга

Москва19 сен Вести.Российский писатель-фантаст Сергей Лукьяненко подтвердил планы продолжить цикл "Дозоры" и выпустить седьмую книгу, сообщает ТАСС.

Будет ответил писатель на вопрос о продолжении серии

Первый роман цикла "Ночной дозор" вышел в 1998 году. В 2004 году его экранизировал режиссер Тимур Бекмамбетов, а в 2006 году на экраны вышел "Дневной дозор" (кассовые сборы превысили 1 миллиард рублей). Роман "Шестой дозор" был опубликован в 2014 году.

Также Лукьяненко написал сценарий к фильму "Смешарики сквозь вселенные". В широкий прокат картина выходит 6 августа.

Сергей Лукьяненко начал публиковаться в конце 80-х годов. С тех пор он написал уже десятки книг, переведенных на более чем два десятка мировых языков.