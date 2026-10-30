Москва30 окт Вести.Москва и Каир обсуждают возможность строительства крупного семенного завода на территории Египта. Об этом сообщила министр сельского хозяйства РФ Оксана Лут в интервью ИС "Вести".

Вчера (29 октября. – Прим. ред.), например, с Египтом мы обсуждали возможность строительства семенного завода для подработки семян, которые выращиваются на территории Египта, для того, чтобы закрывать потребность уже в семенном материале самого Египта, и возможен дальнейший экспорт в ряд стран Африки. И, в принципе, мы готовы – у нас есть инвестор, наш селекционер-семеновод, который активно развивается на территории России, у него большие семеноводческие комплексы, и он готов вкладываться в Египет, в этот проект. И мы хотели бы при наличии договоренности, при достижении договоренности его запустить. Это будет такой интересный, знаковый, большой проект в агропромышленном комплексе. Дальше это можно тиражировать по всей территории Африки рассказала Лут

Ранее Оксана Лут сообщила, что Россия с начала 2026 года поставила в страны Африки 13 млн тонн зерна. Также глава Минсельхоза заявила, что РФ готова работать над адаптацией трех своих сельскохозяйственных культур для стран Африки – это кукуруза, сорго и просо.

Третий саммит и экономический и гуманитарный форум Россия – Африка прошли в Москве 28-29 октября 2026 года. Участие приняли 48 стран континента, 22 из которых были представлены на высшем уровне.