Матвиенко: РФ не поддерживает саммит Франции и Британии по Ормузскому проливу

Москва17 апр Вести.Россия не поддерживает саммит Франции и Великобритании по Ормузскому проливу, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Мы видим, что эта инициатива нацелена на интересы этих государств... И она абсолютно оторванная: желание поучаствовать, но при этом соблюдая только свои собственные интересы. Такие инициативы мы не поддерживаем сказала она журналистам

По словам Валентины Матвиенко, Россия положительно относится ко всем инициативам, которые основываются на международном праве и стремлении как можно скорее урегулировать конфликт мирными дипломатическими способами.

Но инициатива Франции и Великобритании к такой категории не относится, подчеркнула спикер Совфеда.