Мэрия Еревана опровергла нападение крокодила Царукяна на спасателя Крокодил из особняка Царукяна лишь поцарапал сотрудника зоопарка

Москва9 июл Вести.В мэрии Еревана опровергли сообщения о том, что крокодил из домашнего зоопарка лидера оппозиционной партии "Процветающая Армения" Гагика Царукяна напал на спасателя. В городской администрации уточнили, что незначительную травму получил сотрудник столичного зоопарка, принимавший участие в транспортировке рептилий.

Ранее армянское онлайн-издание hraparak.am сообщило, что следователи в сопровождении спасателей прибыли в особняк Царукяна для изъятия содержащихся там крокодилов. По версии СМИ, один из хищников едва не растерзал подошедшего к нему сотрудника спасательной службы, которому чудом удалось увернуться.

Власти Еревана изложили реальные обстоятельства инцидента.

Во время транспортировки крокодилов один из них шевельнулся и задел бровь сотрудника зоопарка. У него небольшая царапина сообщили в мэрии

Пострадавшему оперативно оказали медицинскую помощь, после чего он был выписан из больницы.