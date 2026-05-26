Чешскому дипломату заявлен решительный протест в связи с задержанием 24 мая в Чехии митрополита Русской православной церкви (РПЦ) Илариона (Алфеева) говорится в сообщении МИД России

Также временному поверенному в делах Чехии было указано на абсурдность и полную безосновательность обвинений в "производстве и обороте наркотических средств", которые были выдвинуты в отношении Илариона.

Митрополита Илариона задержали в Карловых Варах после того, как в его машине якобы нашли наркотики. При этом, как позже указали в МИД РФ, обыск автомобиля проводился без видеосъемки, фотофиксации и понятых, а в крови митрополита не было обнаружено следов наркотических веществ.

Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова заявила о требовании РФ немедленно освободить митрополита Илариона, задержанного по надуманному обвинению.