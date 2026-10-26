Москва26 окт Вести.Российский МИД считает американские обвинения в адрес бывшего кубинского лидера Рауля Кастро ничтожными, заявила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

Она напомнила, что ранее Россия в связи с выдачей американского ордера на арест Кастро указывала на резолюцию Совбеза ООН 1996 года.

Как отметила Захарова, в этой резолюции не было никаких персональных обвинений и призывов к принятию мер для привлечения к ответственности кого-либо. Она напомнила, что самую активную роль в консультациях перед принятием резолюции играли представители РФ и США Сергей Лавров и Мадлен Олбрайт.

Вспоминаем этот эпизод российско-американского взаимодействия в ООН именно для того, чтобы подчеркнуть правовую ничтожность выдвигаемых сегодня обвинений против исторического лидера Кубы Рауля Кастро сказала Захарова

Ранее МИД РФ информировал, что выдача США ордера на арест Рауля Кастро вызывает решительное осуждение.

Судья в США Кастро обвинила Кастро в причастности к уничтожению двух самолетов кубинской эмигрантской организации "Братья приходят на помощь" (Brothers to the Rescue) и выдала ордер на его арест.