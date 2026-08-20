МИД РФ подтвердил готовность России помочь Венесуэле после мощного землетрясения Захарова: РФ готова оказать Венесуэле дополнительную помощь после землетрясения

Москва20 авг Вести.Россия готова предоставить Венесуэле дополнительное содействие в преодолении последствий недавнего разрушительного землетрясения.

Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в интервью газете "Известия".

Мы будем поддерживать тесный контакт с нашими венесуэльскими партнерами и, в случае необходимости, окажем им дополнительную поддержку в борьбе с последствиями этого природного катаклизма подчеркнула дипломат

Захарова напомнила, что после землетрясения Россия по распоряжению президента Владимира Путина направила Каракасу 35 тонн гуманитарных грузов.

Мы передали палатки для временного проживания, продукты питания, медикаменты и предметы первой необходимости — все, что крайне важно в такой критической ситуации. Кроме того, в страну были отправлены специалисты по санитарно-эпидемиологическому контролю рассказала официальный представитель МИД РФ

Две серии подземных толчков магнитудой 7,2 и 7,5 с интервалом примерно в 40 секунд произошли в Венесуэле 24 июня, сообщалось о 6125 погибших. В ходе поисково-спасательных операций удалось спасти 6 462 человека.

Эпицентры подземных толчков располагались в 10 километрах друг от друга на территории штата Яракуй, расположенного на севере страны. Полностью разрушены 190 зданий, еще 856 получили значительные повреждения.

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи с трагедией.

После катастрофы было зафиксировано около 1,5 тысячи афтершоков. Власти южноамериканской страны ввели режим чрезвычайной ситуации, а международное сообщество направило в Венесуэлу спасательные и гуманитарные миссии.