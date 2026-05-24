МО: РФ нанесла удары по пунктам управления сухопутных войск и ГУР Украины

Москва24 мая Вести.Россия нанесла удары по пунктам управления сухопутных войск и Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины, заявили в российском военном ведомстве.

Ранее в Минобороны России сообщили о нанесении удара возмездия по целям на Украине, в том числе баллистическими ракетами "Орешник".

Среди пораженных 24 мая в ходе массированного удара в Киеве и Киевской области – ... объекты украинского военно-промышленного комплекса, военной инфраструктуры, а также пункты управления главного командования сухопутных войск, главного управления разведки украинского Минобороны и другие пункты управления ВСУ говорится в сообщении МО России

В ведомстве подчеркнули, что Вооруженные силы РФ не наносили удары по объектам гражданской инфраструктуры Украины.