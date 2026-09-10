МВФ в последний момент отверг ведущего кандидата на пост главного экономиста FT: МВФ отверг кандидата на пост главного экономиста из-за его критики Трампа

Москва10 сен Вести.Международный валютный фонд (МВФ) "в последний момент" отверг кандидатуру профессора Лондонской школы экономики Рикардо Рейса на пост главного экономиста, когда выяснилось, что он подвергал критике политику президента Соединенных Штатов Дональда Трампа. Об этом пишет газета Finacial Times со ссылкой на источники.

По информации журналистов, МВФ был готов объявить, что Рейс станет их главным экономистом, а также возглавит исследовательский департамент фонда. Однако позже, как отмечается, МВФ "внезапно" изменил решение.

Как утверждает газета, это связано с тем, что ранее Рейс критически отзывался об экономической политике Трампа, в частности, введении торговых пошлин.

В результате главным экономистом фонда стала профессор Лондонской школы экономики Сильвана Тенрейро. Она сменила на этом посту французского экономиста Пьер-Оливье Гуриншаса.