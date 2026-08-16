Обломки третьего за сутки беспилотника нашли на черноморском побережье Турции

На севере Турции обнаружены обломки третьего за сутки упавшего дрона Обломки третьего за сутки беспилотника нашли на черноморском побережье Турции

Москва16 авг Вести.Обломки третьего за последние сутки беспилотного летательного аппарата (БПЛА) найдены на черноморском побережье провинции Сакарья на севере Турции.

Фрагменты дрона изъяты специалистами, сообщила газета Nefes.

Фрагменты фюзеляжа БПЛА обнаружены на пляже в окрестностях деревни Башоглу… Саперы установили, что объект не содержит взрывчатых веществ уточнило издание

В субботу, 15 августа, БПЛА упал в деревне в провинции Дюздже на севере Турции, примерно в семи километрах от береговой линии.

Обломки еще одного предполагаемого беспилотника были найдены на пляже в провинции Стамбул, недалеко от международного аэропорта.

На черноморском побережье Турции регулярно фиксируют случаи обнаружения фрагментов беспилотников или морских катеров.