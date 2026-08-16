Москва16 авгВести.Обломки третьего за последние сутки беспилотного летательного аппарата (БПЛА) найдены на черноморском побережье провинции Сакарья на севере Турции.
Фрагменты дрона изъяты специалистами, сообщила газета Nefes.
Фрагменты фюзеляжа БПЛА обнаружены на пляже в окрестностях деревни Башоглу… Саперы установили, что объект не содержит взрывчатых веществуточнило издание
В субботу, 15 августа, БПЛА упал в деревне в провинции Дюздже на севере Турции, примерно в семи километрах от береговой линии.
Обломки еще одного предполагаемого беспилотника были найдены на пляже в провинции Стамбул, недалеко от международного аэропорта.
На черноморском побережье Турции регулярно фиксируют случаи обнаружения фрагментов беспилотников или морских катеров.