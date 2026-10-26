На Украине признали опасность российских ракет "Бандероль" и "Дань-Т" Российские крылатые ракеты "Бандероль" и "Дань-Т" повергли ВСУ в шок

Москва26 окт Вести.Российские малогабаритные крылатые ракеты "Бандероль" и "Дань-Т" - опасное оружие, заявил спикер Воздушных сил (ВС) Украины Юрий Игнат в интервью газете "РБК-Украина".

По словам собеседника издания, "Герань-5", которая является модификацией линейки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), тоже больше похожа на ракету, нежели на дрон. К этому образцу также относят "Бандероль" и "Дань-Т", которые называют ракетами-дронами.

Это опасная вещь, потому что ее запускают с воздушной платформы сказал собеседник издания

Ранее военный эксперт Института права и национальной безопасности РАНХиГС Александр Степанов в интервью ИС "Вести" рассказал, что главными преимуществами российских крылатых ракет S8000 "Бандероль" являются относительная дешевизна по сравнению с западными аналогами и универсальность применения с различных носителей.

В свою очередь эксперт в области беспилотной авиации, генеральный конструктор Центра комплексных беспилотных решений Дмитрий Кузякин заявил, что круглосуточные удары Вооруженных сил (ВС) РФ беспилотниками по военным объектам Украины вызвали тревожные настроения в украинских СМИ.