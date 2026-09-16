НАБУ пришло с обысками к бывшей заместительнице Кравченко - Лесе Карнаух НАБУ устроило обыски у бывшей и.о. председателя ГНС Леси Карнаух

Москва16 сен Вести.Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) организовало обыски у экс-заместительницы бывшего генпрокурора Украины Руслана Кравченко и экс-исполняющей обязанности главы Государственной налоговой службы (ГНС) Леси Карнаух. Информацию об этом распространили украинские СМИ.

Кабмин уволил ее сразу после выезда Кравченко за границу сказано в материале

В публикации также говорится, что Кравченко сам до перехода в Генпрокуратуру возглавлял Государственную налоговую службу. Утверждается, что он сохранял на эту инстанцию влияние через Карнаух.

Об увольнении Леси Карнаух с должности и.о. председателя ГНС сообщил премьер-министр Украины Сергей Корецкий 14 сентября.

Кроме того, в тот же день глава киевского режима Владимир Зеленский уволил генпрокурора Украины Руслана Кравченко на фоне антикоррупционного расследования. Кравченко покинул страну.