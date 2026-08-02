Британия, Болгария и Украина не будут участвовать в операции США против Ирана

Несколько стран Европы отказались участвовать в операции США против Ирана Британия, Болгария и Украина не будут участвовать в операции США против Ирана

Москва2 авг Вести.Великобритания, Болгария и Украина заверили Тегеран, что не собираются принимать участие в возможной новой военной операции Соединенных Штатов против Ирана. Об этом заявил представитель Министерства иностранных дел Исламской Республики Эсмаил Багаи в эфире гостелевидения.

По его словам, с представителями этих стран были проведены телефонные разговоры.

За последние 24 часа поступило множество звонков из Великобритании, Болгарии и с Украины, и речь шла о том, что они не будут участвовать в войне с Ираном сказал Багаи

Ранее телеканал CBS News сообщал, что США и Израиль готовились провести в выходные масштабные бомбардировки энергетической инфраструктуры Ирана. Посольства Штатов в Израиле и ряде арабских государств призвали американских граждан быть готовыми покинуть Ближний Восток.

Однако позже президент США Дональд Трамп заявил, что отменил планировавшиеся атаки на республику на фоне намечающейся сделки об урегулировании конфликта.