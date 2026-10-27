14:16 27 октября 2026 14:22 27.10.2026Сергей КузнецовЭкономикаНовак: демократы США угрозами из-за импорта дизеля РФ наносят ущерб своей странеНовак: демократы США угрозами из-за импорта дизеля РФ наносят ущерб своей странеСледите за новостями:ДзенМаксТелеграмЧитайте такжеСМИ: между Уиткоффом и Будановым состоялся напряженный разговор10:19 В секретных документах Пентагона нашли отчет о трупах инопланетян и их корабле10:16 Мбаппе потерял два контракта с китайскими компаниями после шутки07:59 Пограничники Литвы зафиксировали необычный случай нарушения границы РФ05:37 Глава МИД Украины отреагировал на слухи о назначении Орбана генсеком ООН03:57 Путин показал, что разговоры об утрате Украиной территорий неуместны02:02 Мирошник сообщил о городах, где Киев пытается повторить сценарий Алешек21:00 26 октПосольство РФ в Армении отреагировало на высказывание главы Ширакской области18:35 26 октЭкономикаАлександр Новак27.10.2026