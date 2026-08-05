Москва5 авгВести.Вице-премьер РФ Александр Новак поручил ответственным властным структурам продолжить обеспечивать топливом внутренний рынок страны. Об этом сообщается на официальном сайте правительства РФ.
В среду, 5 августа, Новак провел совещание по ситуации на топливном рынке России, в котором приняли участие представители Минэнерго РФ, Минсельхоза РФ, ФАС России, Минвостокразвития РФ, главы регионов, отраслевых компаний.
По итогам совещания Александр Новак поручил ответственным федеральным органам власти, руководству регионов страны и профильным компаниям продолжать скоординированное взаимодействие по обеспечению внутреннего рынка топлива, мониторингу ценообразования и обеспечению бесперебойных поставок нефтепродуктов конечным потребителямговорится в сообщении
Ранее сообщалось, что на совещании была отдельно рассмотрена ситуация с топливом в девяти регионах страны.