Новак после совещания поручил продолжать обеспечивать внутренний рынок топливом Новак поручил продолжить обеспечение топливом внутреннего рынка в России

Москва5 авг Вести.Вице-премьер РФ Александр Новак поручил ответственным властным структурам продолжить обеспечивать топливом внутренний рынок страны. Об этом сообщается на официальном сайте правительства РФ.

В среду, 5 августа, Новак провел совещание по ситуации на топливном рынке России, в котором приняли участие представители Минэнерго РФ, Минсельхоза РФ, ФАС России, Минвостокразвития РФ, главы регионов, отраслевых компаний.

По итогам совещания Александр Новак поручил ответственным федеральным органам власти, руководству регионов страны и профильным компаниям продолжать скоординированное взаимодействие по обеспечению внутреннего рынка топлива, мониторингу ценообразования и обеспечению бесперебойных поставок нефтепродуктов конечным потребителям говорится в сообщении

Ранее сообщалось, что на совещании была отдельно рассмотрена ситуация с топливом в девяти регионах страны.