Москва8 ноя Вести.Международный общественный трибунал по военным преступлениям украинских националистов зафиксировал более тысячи свидетельств пыток и издевательств над пленными на Украине.

Об этом рассказал ТАСС председатель трибунала, член Общественной палаты РФ Максим Григорьев.

Мы постоянно занимаемся тематикой обмена пленных российских военнослужащих. У нас более тысячи зафиксированных свидетельств о пытках и издевательствах в украинском плену. Но одновременно мы в большом масштабе фиксируем пытки и издевательства над самими украинскими гражданами со стороны киевского режима сообщил Григорьев

По словам председателя трибунала, пытки начали применяться на Украине со времен "евромайдана", а впоследствии жертвами издевательств со стороны киевского режима стали ополченцы и мирное население Донбасса.

Международный общественный трибунал по военным преступлениям украинских националистов был создан 1 марта 2022 года по инициативе российских и зарубежных правозащитников, юристов и журналистов для фиксации, расследования и предания публичной огласке свидетельств и фактов предполагаемых военных преступлений и нарушений международного гуманитарного права и прав человека со стороны украинской армии и военных формирований.

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