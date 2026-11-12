Один из создателей секты "Империя гусей" Кузьмин задержан в Московской области Сооснователь секты "Империя гусей" Кузьмин задержан осенью в Подмосковье

Москва12 ноя Вести.В Московской области осенью текущего года был задержан один из основателей интернет-секты "Империя гусей" Алексей Кузьмин. Об этом изданию "Известия" рассказала юрист, психолог и активист Анна Левченко, ссылаясь на адвоката мужчины.

Левченко рассказала, что защитница Кузьмина связалась с одной из пострадавших и от имени своего подзащитного предложила любую сумму денег, заявив о его готовности загладить вину. Потерпевшую это крайне возмутило, отметила юрист.

Она начала писать одной из потерпевших с предложением любой суммы денег "от имени доверителя", и говорила, что он готов загладить вину. Якобы "напишите сумму, его мама вам все компенсирует". Это очень ее возмутило цитирует слова Анны Левченко издание "Известия"

В дальнейшем адвокат Кузьмина подтвердила, что он задержан, однако детали раскрывать не стала. Эти сведения подтвердил и источник "Известий", по данным которого мужчина находится под арестом с октября.

Как отмечала Левченко, проект "Империя гусей" был создан в 2015-2016 годах и маскировался под творческое сообщество: его участники слушали музыку, играли в ролевые игры и переписывались в Сети. В одной из социальных сетей паблик собрал свыше 200 тысяч подписчиков. Создатели продавали детям права на администрирование, а затем блокировали их аккаунты, оказывая тем самым мощное психологическое давление на подростков.

Чтобы вернуть доступ к аккаунтам, у детей вымогали интимные фото и видео. Основателей секты - Виктора Постнова и Алексея Кузьмина - подозревают в сексуальной эксплуатации более 20 несовершеннолетних в общей сложности.

В июле текущего года Следственный комитет России возбудил уголовные дела в Московской и Свердловской областях о преступлениях против половой неприкосновенности подростков.