Москва28 авгВести.На территории Чувашии объявлена тревога в связи с опасностью атаки украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщил региональный главк МЧС России.
Внимание! В Чувашской Республике объявлена опасность атаки БПЛА! Будьте бдительны, примите меры личной безопасности! Будьте осторожны! Сохраняйте спокойствие и не поддавайтесь панике!говорится в канале ведомства на платформе MAX
Ранее ночью 28 августа воздушная тревога сработала в нескольких регионах России, в том числе в Саратовской области. В Севастополе силами противовоздушной обороны уничтожены три украинских БПЛА.