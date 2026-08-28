Москва28 авг Вести.На территории Чувашии объявлена тревога в связи с опасностью атаки украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщил региональный главк МЧС России.

Внимание! В Чувашской Республике объявлена опасность атаки БПЛА! Будьте бдительны, примите меры личной безопасности! Будьте осторожны! Сохраняйте спокойствие и не поддавайтесь панике! говорится в канале ведомства на платформе MAX

Ранее ночью 28 августа воздушная тревога сработала в нескольких регионах России, в том числе в Саратовской области. В Севастополе силами противовоздушной обороны уничтожены три украинских БПЛА.