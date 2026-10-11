Боец Гава: сбрасываем листовки в Доброполье, чтобы сохранить жизнь нашим воинам

Оператор БПЛА рассказал, как операцию в Доброполье стараются закончить быстрее Боец Гава: сбрасываем листовки в Доброполье, чтобы сохранить жизнь нашим воинам

Москва11 окт Вести.Российские операторы БПЛА сбрасывают в добропольский котел в ДНР пачки листовок с инструкциями о сдаче для украинских боевиков. Это работа проводится, чтобы завершить операцию в Доброполье как можно быстрее и сохранить жизни нашим бойцам. Об этом в интервью ИС "Вести" рассказал оператор БПЛА с позывным Гава.

Мы это делаем для того, чтобы попытаться сохранить жизнь противнику, сохранить жизни нашим бойцам и закончить эту операцию в Доброполье отметил он

Накануне сообщалось, что российские военнослужащие продвигаются на ряде направлений в Доброполье, а также сорвали попытки деблокирования окруженных подразделений ВСУ.