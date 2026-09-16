Осужденный за госизмену Зюзев назвал своего главного спонсора Осужденный за госизмену Зюзев назвал Германию главным спонсором своего проекта

Москва16 сен Вести.Гражданин России и Канады Николай Зюзев, приговоренный к 7 годам лишения свободы за государственную измену, назвал Германию главным спонсором его проекта по дестабилизации РФ. Об этом он заявил в видео, опубликованном Центром общественных связей ФСБ России.

Здесь Германия играет ключевую роль, огромную роль. Большая часть финансирования, которая прошла на этот проект, — это немецкие фонды, немецкие деньги признался осужденный

Согласно материалам уголовного дела, разработку своего проекта, направленного против РФ, Зюзев начал еще в феврале 2022 года. Он вел работу по 12 направлениям, в том числе готовил за границей лидеров "национально-освободительных движений" малочисленных народов РФ. На реализацию он получил 2 млн евро от 12 иностранных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории России.

Свою вину фигурант признал в полном объеме. Приговор был вынесен в Верховном суде Республики Коми.