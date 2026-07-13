Москва13 июл Вести.Решение президента Франции Эммануэля Макрона собрать представителей стран "коалиции желающих" направлено на усиление позиции Парижа как центра антироссийской повестки в Европе. Об этом ИС "Вести" заявил профессор МГИМО МИД РФ, профессор НИУ ВШЭ Сергей Лузянин.

По его мнению, таким способом Франция хочет оттеснить своих политических конкурентов в лице США, Германии и Великобритании.

Политически это мероприятие, кроме повестки, понятно, русофобской, проукраинской, милитаризации и прочих известных нам пунктам, в подтексте своем имеет смысл сделать Париж, если не главным, то ведущим центром этой антироссийской повестки, где-то немного оттеснив и Лондон, и Берлин, и где-то даже Вашингтон сказал Лузянин

Накануне стало известно, что французский президент примет 13 июля в Париже представителей стран "коалиции желающих" для обсуждения поддержки Украины и гарантий ее безопасности.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что страны, входящие в "коалицию желающих", выступают за продолжение конфликта на Украине, а не за его урегулирование.