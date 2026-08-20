Песков: обстановка в Киеве - как мутные воды, но кто-то пытается там ловить рыбу Песков: в "мутной воде" киевского режима многие пытаются "ловить рыбу"

Москва20 авг Вести.Ситуация в Киеве напоминает "мутные воды", где кто-то "пытается ловить рыбу", заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Он прокомментировал обращение бывшего украинского министра обороны Михаила Федорова, который заявил, что на Украине системный кризис управления, и нужно провести выборы.

Как отметил Песков, киевский режим весьма неоднороден.

Мы видим, что многие там пытаются, естественно, и рыбу ловить в мутной воде, кто-то пытается ссылаться на демократию, на нормы демократии, кто-то даже не пытается этого делать заявил пресс-секретарь президента журналистам

Ранее депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) в связи с обращением Федорова отметил, что тот пошел ва-банк.

Спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев отметил, что Федоров бросил вызов главе киевского режима Владимиру Зеленскому и продемонстрировал собственные президентские амбиции.